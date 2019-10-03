Tarihi eser bulunduğu gerekçesiyle kapatılan alan 3 aydır açılmayınca esnaf tepki gösterdi

03.10.2019 12:12

Üç ay önce Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Kalıntıların çıktığı alanda çalışmalar durdu. 3 aydır çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN YARDIM İSTEDİLER

Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu. Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

ÇEVRE ESNAFI TEPKİLİ

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu.

"3 AYDIR BURALAR BÖYLE"

Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA