Rusya, Usame bin Ladin oyuncağı satışa çıkaran mağaza yetkililerine soruşturma başlattı

23.09.2019 22:26

Rusya'nın Stavropol kentinde bulunan bir oyuncak mağazası, geçtiğimiz günlerde vitrinine El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in oyuncak figürünü satışa çıkardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Elinde Kalaşnikof marka Rus yapımı silah tutan Usame bin Ladin'in oyuncak maketinin vitrine konulup satışa çıkarılmasından sonra mağazaya gidenler oyuncağın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Çocuklara terör sempatisi aşılandığı gerekçesiyle mağaza ve satıcılar yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlanınca tepkiler tüm Rusya'da çığ gibi büyüdü.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE MAĞAZA OYUNCAĞI SATIŞTAN KALDIRDI

Gelen tepkiler üzerine mağaza oyuncağı satıştan kaldırarak, Rusya kamuoyundan özür diledi. Rusya yasalarına göre El Kaide terör örgütü olarak tanındığı için mağaza yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Usame bin Ladin

USAME BİN LADİN KİMDİR?

El Kaide'nin kurucusu olan Usame Bin Ladin uçakları kaçıran 19 kişi dahil 2 bin 996 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırısının bir numaralı ismidir. Bin Ladin 16 Eylül günü yayınlanan açıklamasında saldırıların arkasında kendisinin olmadığını belirtmiş, ancak 29 Ekim 2004'te yayınlanan videosunda saldırıların sorumluluğunu üstlendiği ve uçakları kaçıran 19 kişiyi bizzat kendisinin eğittiğini söylemişti.

EYLEMLERİ

Aralık 1992: Yemen'deki ABD'li askerleri hedef alan otel bombalama olayları.

1993: Somali'de Batılı güçlere karşı Aidid'e destek verip Mogadişu'da 18 Amerikalı'nın öldürülmesi.

Şubat 1993: New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması.

Ocak 1995: Filipinler'de Papa'ya suikast girişimi.

1995: Cezayirli Silahlı İslami Grubun (GIA) Fransa'ya karşı yürüttüğü savaş. Haziran 1995: Etiopya'nın başkenti Adis Ababa'da Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e yönelik suikast girişimi.

Kasım 1995: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da beş ABD'li askerin ölümüne yol açan kamyonla bombalama olayı.

Kasım 1995: 17 kişinin öldüğü Pakistan'daki Mısır Büyükelçiliği'nin bombalanması Haziran 1996: Suudi Arabistan'ın Hobar kentinde 19 Amerikan askerinin ölümüne yol açan patlama.

23 Ağustos 1996: 'Kafirleri kutsal topraklardan kovun' çağrısıyla ABD'ye cihad ilan etti.

Şubat 1998: Mısır, Bangladeş ve Pakistan'lı birkaç küçük grupla birlikte 'Yahudilere ve Haçlılara' karşı Uluslararası İslami Cephe'yi kurdu. Kuruluş bildirgesinde "Her Müslümana, dünyanın her köşesinde, sivil veya asker Amerikalı öldürmek farzdır" denildi.

7 Ağustos 1998: Amerikan askerlerinin Kutsal Topraklar'a girişinin sekizinci yıldönümünde Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçilikleri havaya uçuruldu ve toplam 257 kişi öldü, 5 bin 500 kişi yaralandı.

12 Ekim 2000: Yemen'in Aden limanında USS Cole destroyerine yönelik intihar saldırısında 17 Amerikan denizcisi öldü.

11 Eylül 2001: İkiz kulelerin bombalanması.