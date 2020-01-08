Uşak'ta cinsel istismar iddiasına tutuklama

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:38

Uşak'ta bir sınıf öğretmeni, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'taki bir ilkokulda bazı kız öğrenciler, vücut dokunulmazlığı eğitimi veren rehberlik öğretmenine, sınıf öğretmenleri H.A'nın kendilerine yönelik "cinsel istismar niteliğinde" davranışları olduğunu belirtti.

Konunun okul idaresine iletilmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin, psikolog gözetiminde ifadelerine başvuruldu. Görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan H.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA