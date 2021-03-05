Ürün dağıtımında tutunduğu kamyondan düşüp yaralandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ürün dağıtımı yapan meşrubat firmasına ait kamyonun yan tarafına asılarak tutunan Murat Ç. yere düşünce yaralandı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ürün dağıtımı yapan meşrubat firmasına ait kamyonun yan tarafına asılarak tutunan Murat Ç. yere düşünce yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 39. Sokak'ta meydana geldi. Meşrubat firmasında çalışan Hakan K. ve Murat Ç. kamyonla ürün dağıtımına çıktı. Hakan K.'nin kullandığı kamyonun yanına asılan Murat Ç. ayağının kayması sonucu düştü. Murat Ç. yaralanırken, Hakan K. kamyonu durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Murat Ç.'yi hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER