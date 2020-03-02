Uruguay'da 15 yıl sonra sağ hükümet görevde: Yeni Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou yemin etti

02.03.2020 00:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:54

Uruguay'da kasım ayındaki seçimleri kazanan Luis Lacalle Pou, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.



Yasama Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Lacalle Pou, "Bizim, iktidarın geçici kiracıları olduğumuzu, halkın hizmetinde ve onlara hizmet etmek için burada olduğumuzu unutmamalıyız. Neticede hükümet ve politika bir hizmettir ve bu yüzden, bugün göreve başlayan hükümet, güven oluşturabilmek için kendisini seçenlerle sürekli ve şeffaf bir iletişim kurma niyetinde" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle