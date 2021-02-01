Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
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Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar

01.02.2021 08:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:22
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tarım ağırlıklı lise olarak hizmet veren Mesleki Teknik Eğitim Merkezi öğrencileri, okul bünyesinde kurulan 3 dönümlük uygulama bahçesinde yetiştirdikleri brokolilerin hasadını yaptı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tarım ağırlıklı lise olarak hizmet veren Mesleki Teknik Eğitim Merkezi öğrencileri, okul bünyesinde kurulan 3 dönümlük uygulama bahçesinde yetiştirdikleri brokolilerin hasadını yaptı. Hasattan elde edilen gelir ile okula ve öğrencilere maddi destek sağlanıyor.

Tarım ağırlıklı lise olarak hizmet veren Mesleki Teknik Eğitim Merkezi bünyesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başında kurulan 3 dönümlük uygulama bahçesinde öğrencilerin yetiştirdiği brokolilerin hasadına başlandı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Mesleki Teknik Eğitim Merkezi öğrencilerinin hasat çalışmasına katıldı. Öğrencilerin, teorik eğitimin yanında uygulama bahçesindeki pratik eğitim ile güzel bir iş yaptığını aktaran Kaymakam Avni Kula, "Okula ait uygulama bahçelerinde ürün yetiştiriyorlar. Ben, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise bilime başvurmadan, tarımda da başarılı olunamayacağını belirterek, "Artık tarımda deneme yanılma yolunun bittiği, bilimsel metotların kullanıldığı süreci yakalıyor olmamız ülkenin geleceği adına önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Ben gençleri tebrik ediyorum. Üreten, çalışan ve geleceği umutla bakan Erdemli'de yaşamaktan dolayı da kendimizi bahtiyar hissediyoruz" diye konuştu.'DAHA İYİ ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR'Uygulama bahçesinde, yazlık ve kışlık sebzeler yetiştirildiğini anlatan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, şöyle konuştu:  "Öğrencilerimiz, şu an mevcut olan karnabahar ve brokolilerimizin hasadını yapıyor. Aynı zamanda limon yetiştiriciliği yapılıyor. Seramızda ise mevsime göre domates, salatalık olsun yetiştiricilik yapılıyor. Öğrencilerimiz okulda gördükleri dersleri, uygulama bahçesinde pratik olarak görüyorlar ve daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler ise satılarak hem okul bütçesine hem de öğrencilere maddi katkı da sağlıyor. Şu an brokoli hasadı yapılıyor, inşallah gelecek yıl daha fazla çeşit dikimi yapılır ve öğrencilerimiz birçok çeşidin yetiştirilmesini de öğrenir. Ben, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." 

Okulda teorik olarak öğrendiklerini, uygulama alanında yapmalarının kendilerine çok fayda sağladığını söyleyen öğrenciler ise ürünleri yetiştirip, daha sonra satarak hem okula hem de kendilerine harçlık çıkardıklarını dile getirdi.


Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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