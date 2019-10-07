Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı

07.10.2019 12:28

Mersin'de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 'ev hapsi' kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

"TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı.

'Ev hapsi'nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de cumartesi akşamı bir sitede yaşanan ve Ürdün vatandaşı bir ailenin 8 yaşındaki çocuğunun sert bir şekilde tokatlandığı olayda, çocuğu darp eden şahıs dün gözaltına alınmıştı. Ardından da ev hapsine çarptırılmıştı.