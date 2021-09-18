Ünye'de ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısı belli oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısının ismi belli oldu. İddiaya göre, Ulaş Kuyumcu'yu aralarında daha önceden husumet bulunan H.Y.'nin öldürdüğü belirlenirken katil zanlısını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Kuyumcu, yanında bulunan arkadaşı Melek Ö. ile birlikte otomobiliyle Asarkaya Kent Ormanı mevkisine gitti. Ulaş Kuyumcu'yu iddiaya göre, takip ettiği öğrenilen ve aralarında daha önceden husumet bulunan H.Y. her ikisini de takip etmeye başladı. Bir süre sonra aracını yol kenarına park eden Ulaş Kuyumcu'nun otomobiline yaklaşan H.Y. isimli şahıs aracın sol ön kısmından kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar Ulaş Kuyumcu ve yanında bulunan kız arkadaşına isabet etti. Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti, kadın ise ağır yaralandı. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayeti gerçekleştiren H.Y.'nin ise halen yakalanamadığı ve jandarmanın geniş çaplı olarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.