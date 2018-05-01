Ünye'de Fırıncılara Pazar Tatili

Ünye ilçesinde fırıncılara yönelik pazar tatili uygulamasının başlayacağı bildirildi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Karadeniz Bölge Başkanı Murat Yüksel, federasyonun ilçe şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 6 Mayıs tarihinden itibaren fırıncılara pazar tatili uygulamasının başlayacağını söyledi.

Pazar günkü ekmek ihtiyacının, cumartesi gününden fazla çıkarılarak karşılanacağını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Karar, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından birlikte yapılan istişare sonucunda alındı. Tatil, Ünye ilçesi sınırları içerisindeki tüm fırınları kapsıyor. Konuyla ilgili fırıncı esnafımıza tebligatlar yapıldı. Bu uygulama fırıncılardan gelen talep üzerine hayata geçirildi."

Yüksel, kararın ramazan ayında uygulanmayacağını, Ramazan Bayramından sonra yeniden yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.