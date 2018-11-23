Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül Oldu

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmasının ardından Mehmet Yaşar Sezgül, Ünye Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Çamyar'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ünye Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Mecliste AK Parti Gurubu'nun adayı Mehmet Yaşar Sezgül olarak açıklanırken CHP Gurubu'nun adayı Sezai Kantar, İYİ Parti'nin adayı Murat Çıraklı oldu, MHP ise aday çıkarmadı.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Mehmet Yaşar Sezgül 23 oy, Sezai Kantar 3 oy, Murat Çıraklı 1 oy alırken aday olmayan Arif Ergün ise 1 oy aldı.

Seçim sonunda Ünye Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Parti'nin adayı Mehmet Yaşar Sezgül seçildi.

Sezgül, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak belediye başkanlığı seçimine kadar bu görevi yürütecek.



Sezgül, seçim sonrası yaptığı konuşmasında, görevi kendisine layık görenlere teşekkür etti.

Seçimi takip eden AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, meclis kararının tüm Ünyelilere hayırlı olması temennisinde bulundu.