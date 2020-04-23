Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
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Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı Dilovası'nda tahta bacaklar ve palyaçolar sokak sokak tüm ilçeyi gezerek, pencerelere çıkan çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyeler dağıttı.

23.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:33
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Koronavirüs günleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Dilovası Belediyesi 23 Nisan'da çok özel bir organizasyona imza attı. Program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Dilovası'ndaki sokak ve evlerde yaşandı.

TAHTA BACAKLAR VE PALYAÇOLAR SOKAK SOKAK GEZDİ

Koronavirüs salgınından dolayı toplu organizasyonların yapılamaması sebebiyle Dilovası Belediyesi, 23 Nisan kapsamında alternatif etkinlikler oluşturdu. 23 Nisan programı kapsamında, tahta bacaklar ve palyaçolar sokak sokak tüm ilçeyi gezerek, pencerelere çıkan çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyeler dağıttı.

Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

KORONAYA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Etkinlikler esnasında koronavirüse karşı tüm önlemler alınırken, gerekli dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi. Programa, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut bizzat katılarak, çocukların mutluluğuna eşlik etti.

Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

HAMZA ŞAYİR: ÇOCUKLARIMIZI BOYNU BÜKÜK BIRAKAMAZDIK

23 Nisan etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "23 Nisan koronavirüs günlerine denk geldi, ancak bizler toplumun her kesimini bugünlerde yalnız bırakmadığımız gibi, yükselen şehir Dilovası'nı omuzlarında kuracağımız çocuklarımızı da yalnız bırakamazdık. Onlar, kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa, Biz, bayramı onların evlerine götürürüz d edik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir" diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
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