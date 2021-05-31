Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, İbrahim Kokuroğlu yönetimindeki 34 FBF 58 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Bol'un kullandığı 19 HB 581 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan İbrahim Kokuroğlu, Mehmet Ali ve Asaf Bol, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk