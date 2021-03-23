Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!
Masumalr apartmanında çalınan Unutama Beni şarkısının sözleri merak edildi. İşte Esmeray Unutama Beni sözleri!
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Unutma ben şarkısı izleyicilerin beğenisini topladı. İşte, Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!
UNUTAMA BENİ
Esmeray
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Unutma beni
Unutama beni
Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım
Unutma beni
Unutama beni
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni
Unutama beni
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni
Unutama beni
Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca
Unutma beni
Unutama beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni
Unutama beni
Sevişirken
Öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Unutama beni
Unutama beni
Sevişirken
Öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Unutama beni
Unutama beni
Unutmaya çalışırken
Sen de unutma beni
Unutama beni
Sen de unutma beni
Unutama beni