Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!
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Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!

23.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:20
Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!

Masumalr apartmanında çalınan Unutama Beni şarkısının sözleri merak edildi. İşte Esmeray Unutama Beni sözleri!

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Unutma ben şarkısı izleyicilerin beğenisini topladı. İşte, Unutama Beni sözleri! Esmeray Unutama Beni sözleri!

UNUTAMA BENİ
Esmeray

Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım

Unutma beni

Unutama beni

Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım

Unutma beni

Unutama beni

Gölgen gibi adım adım

Her solukta benim adım

Ben nasıl ki unutmadım

Sen de unutma beni

Unutama beni

Gölgen gibi adım adım

Her solukta benim adım

Ben nasıl ki unutmadım

Sen de unutma beni

Unutama beni

Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca

Unutma beni

Unutama beni

Ayrılığın acısını kalbinde duyunca

Unutma beni

Unutama beni

Sevişirken

Öpüşürken

Yapayalnız dolaşırken

Unutmaya çalışırken

Unutama beni

Unutama beni

Sevişirken

Öpüşürken

Yapayalnız dolaşırken

Unutmaya çalışırken

Unutama beni

Unutama beni

Unutmaya çalışırken

Sen de unutma beni

Unutama beni

Sen de unutma beni

Unutama beni

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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