Ünlülerin fotoğraflarıyla donatılan "motivasyon köşesi" öğrencilere yön verecek

BATMAN (AA) - Batman'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi koridorunda oluşturulan ve alanında başarılı dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarının yer aldığı "motivasyon köşesi", öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerine yön verecek.

Öğrencilerin başarılarını ve öz güvenlerini artırmak isteyen okul idaresi, "İste, inan, sen de başarabilirsin" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında okulun bir duvarı spor, tıp, edebiyat ve bilimde başarılı isimlerin fotoğrafları ile süsleniyor. Duvardaki fotoğraflar, belirli sürelerde değiştiriliyor.

Köşede bu ay, efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali, Harvard Üniversitesi Genç Akademi'nin tek Türk üyesi ve "giyilebilir kalp pili"nin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İslam bilimleri araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam alimi ve bilim insanı Ahmed-i Hani'nin fotoğrafları yer alıyor.

"Motivasyon köşesi"nde ünlü kişilerin fotoğraflarının arasına yerleştirilen aynaya bakan gençlerin gelecekle ilgili hedeflerini belirlemeleri amaçlanıyor.

"Öğrenciler bilim insanlarının, şairlerin arasında kendisini görmekte"

Okul müdürü Mehmet Siraç Dadak, AA muhabirine, okullarının dezavantajlı bir mahallede bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin öz güvenlerini artırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Dadak, "Proje ile kendi alanında ün yapan, güzel buluşlara imza atan bilim adamlarımızın, sanatçılarımızın fotoğraflarının içerisine dev bir ayna koyduk. Bu dev aynada öğrenciler bilim insanlarının, şairlerin arasında kendisini görmekte. Öğrencilerimiz bu projeyi çok sevdi. Fotoğrafları 2-3 ayda bir yeni isimlerle değiştiriyoruz." dedi.

"Amacımız, öğrencilerimizin öz güvenini artırmak"

Okulda rehber öğretmen Hüseyin Cangir, bu proje ile dünyada ve Türkiye'de başarı sağlayan, başarıyı ilke edinmiş insanları öğrencilere tanıtmak istediklerini belirtti.

"Amacımız, öğrencilerimizin öz güvenini artırmak, bu insanların ulaştığı noktaya kendilerinin de ulaşabileceklerine onları inandırmaktı" diyen Cangir, başarılı olan değerlerle öğrencileri bir tabloda bir araya getirdiklerini aktardı.

Cangir, başarının tesadüf olmadığına işaret ederek, "Çabalamadan ve hedef koymadan buna ulaşmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Bu, öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek bir projedir. Bu proje öğrenciler üzerinde çok etkili oldu. Teneffüslerde öğrencilerin toplu şekilde bu aynanın karşısına geçip, bu insanların olduğu çerçevede kendilerini gördüklerinde motive olduklarına şahit olduk." diye konuştu.

"Onları kendime rol model alıyorum"

Öğrencilerden Mücahit Şahin, köşenin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Onları kendime rol model alıyorum. Bu aynaya baktığımda, 'Neden ben de bu panoda olmayayım, onların yanında yer almayayım?' diye düşünüyorum. Onlar da benim gibi öğrenciydiler ve öğrenim gördüler. Çalışıp, başardılar, önemli yerlere geldiler. İleride ben de onlar gibi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yakup Kaya da okulda yapılan bu çalışmanın kendisini etkilediğini dile getirerek, en çok ilgisini çekenin Muhammed Ali olduğunu aktardı.

Kaya, "İleride bir gün ben de karşınıza örnek davranışlarıyla başarılı bir sporcu olarak çıkmak istiyorum." dedi.