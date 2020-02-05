Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:04

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un resmini kum torbasına asan şarkıcı, bu yolla motive olup hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de stresini atıyor. Karşısında ırkçı milletvekilinin yüzünü görünce daha hırslanarak yumruk attığını belirten Uçkan, kısa sürede 5 kilo verdiğini söyledi.

