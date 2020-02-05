Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
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Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

Arabesk müziğinin başarılı ismi Kenan Uçkan, konser öncesi sıra dışı bir yöntemle form tutuyor. Mecidiyeköy'de bir spor salonuna giderek özel eğitmenler eşliğinde sahne öncesi form tutan ünlü türkücü, yöntemiyle görenleri şaşırtıyor.

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:04
Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan Loannis Lagos'un resmini kum torbasına asan şarkıcı, bu yolla motive olup hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de stresini atıyor. Karşısında ırkçı milletvekilinin yüzünü görünce daha hırslanarak yumruk attığını belirten Uçkan, kısa sürede 5 kilo verdiğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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