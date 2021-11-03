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Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

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Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın, hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası, "Tüm sevenlerine sabır diliyoruz" sözleriyle acı haberi sosyal medyadan duyurdu. İşte detaylar...

'Karar Kimin', ' Hamlet', ' Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan sanatçı Arzu Akın, hayatını kaybetti.

Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

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