Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

06.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:54
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

MUĞLA - Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden sanatçı birçok başarılı tiyatro oyununa, sinema filmine ve dizilere imza atmıştı.

En son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevi'nde Marmaris Belediyesi'nin projesi olan 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 'Ayağa Kalk' isimli anma filminde rol alan Karındaş, solunum yetmezliği sebebi ile uzun süredir tedavi görüyordu. Pandemi döneminde 10 yıl yaşadığı huzur evinden Turunç Mahallesi'ndeki müstakil bir eve taşınan Altan Karındaş'a hemşiresi, bakıcısı ve kişisel asistanı eşlik ediyordu. Bir süre Marmaris'te özel bir hastanede tedavi gören Karındaş şikayetlerinin artması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karındaş, hayata gözlerini kapadı.

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Eda Ece Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:54:40. #1.16#
title