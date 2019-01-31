Ünlü Sunucu Esra Erol, İç Varis Ameliyatı Oldu

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta iç varis ameliyatı olduğunu duyurdu.

"İÇ VARİS AMELİYATI OLDUM"

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan güzel sunucu şunları söyledi: Kalp ve Damar sağlığınız için Varislere dikkat edin. Cuma günü olduğum iç varis ameliyatı ile ilgili minik bilgilendirme. Varisler ihmale gelmez.

"KONUNUN ÖNEMİMİN ANLAMAM ZAMAN ALDI"

Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikayetlerim vardı. Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı. Varis sebebiyle şikayetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim)

"ŞİKAYETLERİM TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM BİR HAL ALDI"

2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti. 2 yıldır şikayetlerim artık tahammül edemeyeceğim bir hal aldı. Varis çoraplarını giymek, soğuk sularla bacaklarımı yıkamak, bacakları günün belli saatlerinde yüksek tutmak bacaklarımdaki huzursuzluğu gidermedi.

"AMELİYAT SONRASI PIHTI OLUŞTU"

Cuma günü iç varis ameliyatı oldum. Öncesinde Doppler Ultrason ile detaylı inceleme sonrasında operasyon gerçekleşti. Hastalığın hangi damarlarda görüldüğüne (yüzeysel/derin/kılcal), hangi derecede (reflü/kaçak miktarına) bulunduğuna göre yapıldı. Ameliyat sonrası öğrendiğim pıhtı oluşmuştu bende.

"KALP VE DAMAR CERRAHINA GİDİP KONTROLLERİ YAPTIRIN"

Eğer ihmal etmeye devam etseydim. Neler yaşayacağımı bilemiyorum. Varis şikayetlerinde yüzey görüntüleri ile beraber ayaklarda yanma, uyuşma, ağrı, bıçak saplanması, kaşıntı, gece krampları ayak tabanlarında yanma gibi şikayetleriniz varsa sizlerden ricam kendinizi dinleyin ve benzer şikayetleri olanların lütfen kalp ve damar cerrahına gidip gerekli kontrollerini yaptırsın.