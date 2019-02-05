Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Yer Çekimine Meydan Okudu
Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraf ile yer çekimine meydan okudu.
Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraf ile yer çekimine meydan okudu. Esmersoy fotoğrafına, "Bütün zillere basıp kaçtım." notunu ekledi.
"UÇAN KADIN BURCU"
Burcu Esmersoy'un ilginç fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un ilginç pozuna takipçileri de sessiz kalmadı. Takipçileri Burcu Esmersoy'u bu pozuna güldüren yorumlar yaptı. Burcu Esmersoy'un takipçiler, "Photoshop bu inanmayın", "Kesin ip var", "Tırnaklarını kıracaksın", "Kesin indirim var", "Madam Matrix", "Uçan kadın Burcu", "Düz duvara tırmanmak bu olsa gerek", "Burcu resmen yer çekimine meydan okumuşsun" yorumlarını yaptı.
YORUMLAR (10)
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şunun türke benzer bir tarafı varmı sizce..?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Boş boşuna reklam oluyor bu kadın vasıfsızCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Düz duvara tırmanıyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İnsanlar aç!Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Cüzdanı ağır bir erkek olsaydı yer çekimine meydan okuyamazdı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır