Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Yer Çekimine Meydan Okudu

Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Yer Çekimine Meydan Okudu

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraf ile yer çekimine meydan okudu.

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraf ile yer çekimine meydan okudu. Esmersoy fotoğrafına, "Bütün zillere basıp kaçtım." notunu ekledi.

"UÇAN KADIN BURCU"

Burcu Esmersoy'un ilginç fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un ilginç pozuna takipçileri de sessiz kalmadı. Takipçileri Burcu Esmersoy'u bu pozuna güldüren yorumlar yaptı. Burcu Esmersoy'un takipçiler, "Photoshop bu inanmayın", "Kesin ip var", "Tırnaklarını kıracaksın", "Kesin indirim var", "Madam Matrix", "Uçan kadın Burcu", "Düz duvara tırmanmak bu olsa gerek", "Burcu resmen yer çekimine meydan okumuşsun" yorumlarını yaptı.

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