Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eşinden boşanıyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eşinden boşanıyor

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy bir yıl önce evlendiği eşi Berk Suyabatmaz'la anlaşmalı olarak boşanıyor.

08.08.2019 09:32
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eşinden boşanıyor

Sanat dünyasında bir çiftten daha kötü haber geldi. Güzelliğinin yanında işindeki başarısıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanıyor.

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanıyor.2018 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift boşanma protokolünü imzaladı. Habertük'e konuşan Burcu Esmersoy, evliliğinin bitme sebebini şu sözlerle açıkladı: Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil. Olmadı yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok"


MİAMİ'DE TATİL YAPIYOR

Düğünden sonra otelde kalan çift, yeni evlerine 8 ay önce taşınmışlardı. Suyabatmaz şimdilerde arkadaşlarıyla Miami'de tatil yapıyor.

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YORUMLAR (14)

  • SONCUK:
    oyuncak ettiniz evliliği. bir iki kavga, anlaşamıyoruz diyip boşanacaksanız neyinize sizin evlenmek. ucuz karaktersizce hareketler bunlar. biraz atanızı örnek alın edebinizle yaşayın
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  • MİRAY:
    EVLİLİKLER BU KADAR UCUZ MU OLDU ANNEM BABAM 43 YILLIK EVLİYKEN BABAM VEFAT ETTİ YANİ VEFAT ETMESEYDİ BİR 43 YIL DAHA NE GÜZEL HA SORUN OLMUYORMUYDU TABİKİ OLUYORDU AMA HER AİLEDE SORUN OLUR HEMEN BOŞANMAK NEDİR YA BEN BUNU ANLAYAMAM HER ŞEY MENFAAT İLİŞKİSİ OLMUŞ
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  • SERKAN:
    Gerçekten çok kötü haber. Bugünüm nasıl geçecek bilmiyorum. Kendi acımı sıkıntımı bi kenara bırakıp yıllar boyunca bunların boşanmasını düşüneceğim artık
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  • SER59:
    BU TİP KARILARIN ASLINDA İSTEDİKLERİ FARKLI HEPSİ PARA İÇİN İŞ ADAMLARIYLA EVLENİYOR AMA MUTLULUĞU PARAYLA YAKALAYAMIYORLAR. . KRALIN KARISI BİLE KAÇTI İNGİLİZ KORUMAYA. . KISACA BUNLAR FANTEZİ İSTİYOR SERT OLACAKSIN BUNLARA KARŞI YATAKTA ACIMASIZ OLACAKSIN. . BAK GÖR O ZAMAN PARAN OLMASA BİLE YANINDA 1 DAKİKA AYRILMAZ. . . . ZATEN YAKINDA UŞAK HANIMEFENDİ İLİŞKİLERİ BAŞLAYACAK ÇOK YAKINDA DUYACAĞIZ BU TİP HABERLERİ.
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  • GIYBETTİN:
    PARAYI GÖREN AZIYOR BİR TARAF ÖBÜR TARAFIN EN UFAK BİR HAREKETİNDE AMAAAAAN SENİN KAHRINIMI ÇEKECEĞİM BENİMDE PARAM VAR DİYİP BOŞANIYOR EVLİLİĞİ OYUNCAK SANIYORLAR. BUNLARIN ALEMİNDE ZATEN HERKES İŞİNİ EVLENMEDENDE HALLEDİYOR NİYE EVLENİYORLAR ANLAMIYORUM SANATÇILARIN YÜZDE99. 9 U İKİ DAKİKADA BOŞANIYOR
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