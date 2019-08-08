Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eşinden boşanıyor

08.08.2019 09:32

Sanat dünyasında bir çiftten daha kötü haber geldi. Güzelliğinin yanında işindeki başarısıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanıyor.

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanıyor.2018 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift boşanma protokolünü imzaladı. Habertük'e konuşan Burcu Esmersoy, evliliğinin bitme sebebini şu sözlerle açıkladı: Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil. Olmadı yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok"





MİAMİ'DE TATİL YAPIYOR

Düğünden sonra otelde kalan çift, yeni evlerine 8 ay önce taşınmışlardı. Suyabatmaz şimdilerde arkadaşlarıyla Miami'de tatil yapıyor.