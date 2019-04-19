Ünlü Şovmen Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu. Okan Bayülgen, yeni kanalının tanıtım filminin bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.
TV100 ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Okan Bayülgen, yeni kanalının tanıtım filminin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
ŞOV PROGRAMI YAPACAK
3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı TV100'ün yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala, ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Kanalda şov programı yapacak olan Okan Bayülgen'in bir bölümünü paylaştığı tanıtım filminin tamamı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.
"İYİ HİSSETTİRECEK"
TV100'ün televizyonculuğa yeni bir soluk getireceğini söyleyen Bayülgen, yaptığı paylaşıma "Yeni, bağımsız bir medya girişimi. Heyecanını yitirmiş televizyonculuğumuza soluk aldıracak bir kanal. TV 100. Tanıtım şarkısını Bedük yazdı. Ben çekip montajlıyorum. Tanınan yüzler, yeni yüzler. İyi hissettirecek, iyi olacak. Tanıtımın ucundan biraz sunuyorum." notunu düştü.
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ne oldum değil ne olacağım demeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim seyredicek o kanaliCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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okan nerelere kadar düştün. nerden nereye basit küçük bir yerel kanal olan balıkesir tv100 kanalıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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IticiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır