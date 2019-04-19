Ünlü Şovmen Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!

TV100 ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Okan Bayülgen, yeni kanalının tanıtım filminin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞOV PROGRAMI YAPACAK

3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı TV100'ün yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala, ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Kanalda şov programı yapacak olan Okan Bayülgen'in bir bölümünü paylaştığı tanıtım filminin tamamı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

"İYİ HİSSETTİRECEK"

TV100'ün televizyonculuğa yeni bir soluk getireceğini söyleyen Bayülgen, yaptığı paylaşıma "Yeni, bağımsız bir medya girişimi. Heyecanını yitirmiş televizyonculuğumuza soluk aldıracak bir kanal. TV 100. Tanıtım şarkısını Bedük yazdı. Ben çekip montajlıyorum. Tanınan yüzler, yeni yüzler. İyi hissettirecek, iyi olacak. Tanıtımın ucundan biraz sunuyorum." notunu düştü.