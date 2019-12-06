Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor
Geçtiğimiz hafta bir kez daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in hastaneye 150 bin TL ödediği iddia edildi.
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yoğun bakımdan normal odaya geçtiği bilgisi verilen ünlü şovmenin hastane masraflarının artık sigortasının karşılamadığı iddia edildi.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ
Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'inTV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verildi.
"ARTIK SİGORTASI İŞLEMİYOR"
Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Ünlü sunucu, "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye" dedi.
"FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan Erbil'in sağlık durumu hakkında "Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek" diyerek bilgi vermişti.
Haber Videosu: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor
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asıl final pamaktan sonraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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CALDIGI VERGILERE SAYSINCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kim olursan ol, hangi mesleği yaparsan yap ''''neydim değil, ne olacağım?'''' diyeceksin. . . Malına, mülküne, parana güvenme, bir bakmışsın Allah verdiği gibi almasını da bilir! İnsanlara tepeden bakma, asla kibire girme.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insanlar geçim derdine düşmüş. buraya yazılamayacak ne cümleler yazmak istiyor insan ama . . . . . . . . neyse anlayan anladı. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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mehmet ali amcanın hastane masrafı magazin haberi oluyorsa vay halimizeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Adam ölmeyi unuttuCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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GÜNÜMÜZDE O KADAR ÇOK İNSAN VAR Kİ EV KREDİSİ . KREDİ KARTI BORCU GEÇİM DERDİNE DÜŞMÜŞ. BANA NE MEHMET ALİNİN AYLIK GİDERİNDEN. . . . . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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