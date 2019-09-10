Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı

10.09.2019 11:36

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam 10'uncu bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılardan tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmalarını isteyen şeflerden Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı yaptığı şovla herkesi mest etti.

"GÖZÜMÜ KAPAT, BIÇAĞIMI VER"

Dokunulmazlık için mücadele edecek olan mavi takım yarışmacılarına yapacakları yemekleri anlatan Mehmet Şef, yarışmacılara ders verdi. Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat, bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" dedi.

GÖZÜ KAPALI ŞOV YAPTI

Bunun üzerine araya giren Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya'nın gözlerini bağladı. Eline bıçak alan ünlü şef ise deyim yerindeyse şov yaparak tavuğu 3 farklı parçalara ayırdı. Yalçınkaya'nın yaptığı şov ise yarışmacıların ağzını açık bıraktı.