Ünlü şarkıcıdan Eurovision açıklaması
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Ünlü şarkıcıdan Eurovision açıklaması

Ünlü şarkıcıdan Eurovision açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurmuştu. Bu gelişme sonrası ünlü şarkıcı Ebru Keskin'den flaş Eurovision açıklaması geldi. İşte detaylar...

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurmuştu. Eren'in açıklaması müzik camiasını heyecanlandırdı.

Bu açıklamanın ardından şarkıcı Ebru Keskin, önümüzdeki yıl ülkemizin Eurovision'a katılması takdirde kendisinin aday olmak istediğini açıkladı.

"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDERİM"

Geçtiğimiz gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen Keskin, hayranlarından Eurovision adaylığı için yüzlerce mesaj aldığını söyleyerek, "Eurovision hiç aklımda değilken, sevenlerimden sosyal medya üzerinden binlerce mesajlar aldım. Bu mesajlarla birlikte bende heveslendim. Eğer önümüzdeki sene ülke olarak aday olursak çok iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum" diye konuştu.

Ünlü şarkıcıdan Eurovision açıklaması
Ünlü şarkıcıdan Eurovision açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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