Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan şarkıcı Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı. Bir süredir bacak ağrısı çeken anne Neşe Tevetoğlu'nun tedavisine devam ediliyor.
Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Tarkan Tevetoğlu, annesinin sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Megastar, geçmeyen ağrılarından dolayı hastaneye kaldırılan annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.
TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLİYOR
Bacağında geçmek bilmeyen ağrılardan rahatsız olan Neşe Tevetoğlu, tedavi altına alındı. Tevetoğlu'nun annesi Üsküdar'daki özel bir hastanede yatıyor. Tevetoğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Tarkan'ın, sürekli annesinin yanına hastaneye gittiği öğrenildi.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
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BU ADAMA HALA MEGASTAR GÖZUYLE BAKANLARDAMI VAR !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Uzuldummu aslaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sinir sıkışması ya da venöz bir sorun olabilir. Ama kalp damar cerrahisi daha uygun.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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geçmiş olsun ALLAH ŞİFA VERSİNCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır