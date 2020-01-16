Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan şarkıcı Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı. Bir süredir bacak ağrısı çeken anne Neşe Tevetoğlu'nun tedavisine devam ediliyor.

16.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:35
Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Tevetoğlu, annesinin sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Megastar, geçmeyen ağrılarından dolayı hastaneye kaldırılan annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLİYOR

Bacağında geçmek bilmeyen ağrılardan rahatsız olan Neşe Tevetoğlu, tedavi altına alındı. Tevetoğlu'nun annesi Üsküdar'daki özel bir hastanede yatıyor. Tevetoğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Tarkan'ın, sürekli annesinin yanına hastaneye gittiği öğrenildi.


Haber Videosu

: Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
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