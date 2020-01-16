: Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı

16.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:35

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Tarkan Tevetoğlu, annesinin sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Megastar, geçmeyen ağrılarından dolayı hastaneye kaldırılan annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLİYOR

Bacağında geçmek bilmeyen ağrılardan rahatsız olan Neşe Tevetoğlu, tedavi altına alındı. Tevetoğlu'nun annesi Üsküdar'daki özel bir hastanede yatıyor. Tevetoğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Tarkan'ın, sürekli annesinin yanına hastaneye gittiği öğrenildi.

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