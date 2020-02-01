: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı

01.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:11

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs birçok ülkede paniğe yol açarken, Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

TAN TAŞÇI'DAN MASKELİ ÖNLEM

Konser vermek üzere Adana'ya giden Tan Taşçı da virüse karşı önlem aldı. Bir maske takan ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafın altına, "Son durum budur, özellikle klimalı ortamlara dikkat" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcıyı uçakta maskeli görenler tanımakta güçlük çekti.

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