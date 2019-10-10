Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti

10.10.2019 22:02

Ünlü şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki mücadelesi sebebiyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

"SAHNEDE OLACAK GÜCÜ BEN KENDİMDE BULAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyoruz olanları.Bilirsiniz; ben sanatın iyileştirici gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi gecesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum." ifadelerini kullandı.