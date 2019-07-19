Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde "Hala kadınlara ilgi duyuyorum" açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından paylaştığı kalça dansı videosuyla beğeni topladı.

HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

26 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından evdeki dans rutinlerini paylaştı. Kısa bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir platformun dizisinde rol alan şarkıcı Miley Cyrus aynı zamanda yoğun konser maratonu ile de sevenleriyle buluşuyor.

KALÇA DANSI YAPTI

26 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından evinde birbirinden efor gerektiren dans modellerini sergilerken çekilmiş videolarını paylaştı. Bazı videolarda twerk olarak bilinen kalça dansını yapan şarkıcıya takipçilerinden beğeni yağdı.