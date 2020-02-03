Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi
Haberler » Magazin » Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi - Magazin

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi

Birkaç gün sonra Kenan Koçak ile evlenecek olan güzel şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Kına gecesine katılan Demet Akalın ise çok sevdiği Merve Özbey'e bilezik takarak farkını ortaya koymuş oldu.

03.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:21
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi

Geçtiğimiz ay bir süredir bilikte olduğu ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan oyuncu , dün akşam kına gecesi düzenledi. Lüks bir otelde gerçekleşen kına gecesine ünlü isimler de akın etti.

DEMET YİNE FARKINI GÖSTERDİ

Merve Özbey'in yakın dostları , , Bengü, Özlem Yıldız, Ece Seçkin, Danla Bilic ve birçok fenomen kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı. Her daim bonkör oluşuyla tanınan Akalın, kına hediyesi olarak Özbey'in boynuna bilezik taktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kınasında dansçı kızlarla bol bol göbek atan Merve Özbey, kına yakılmadan önce başına örtü takılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kına gecesinin ilerleyen saatlerde sürpriz yaparak otele gelen Serdar Ortaç ise gecede şarkı söyledi.

"HAYATIMA GİREN EN ÖZEL KADINDIR"

Şarkıcı İrem Derici ise meslektaşının kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.


Haber Videosu

: Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler