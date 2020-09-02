Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara'nın bu kez de kendisi gibi şarkıcı olan ağabeyi İzzet Keskin'in evinde yangın çıktı.

02.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:04

Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara'nın bu kez de kendisi gibi şarkıcı olan ağabeyi İzzet Keskin'in evinde yangın çıktı. Eşyaların kül olduğu yangında Lara, üzüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştığı video ile duyurdu.

Yangın dün gece saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın Lara'nın ağabeyi İzzet Keskin'in ait dubleks daire meydana geldi. Dumanların yükseldiğini göre çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzeri olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Lara: "Ailem zor saatler yaşadı"

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan video ile paylaşan ünlü şarkıcı Lara, şunları söyledi: "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan. Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun" dedi.

Lara kazada ölümden dönmüştü

Diğer yandan Haziran ayında şarkıcı Lara yeğeniyle beraber kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü.

Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Sibel Can Wilma Elles Fatma Girik
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Eylül Doğum Düğün
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 17:17:56. #1.14#
title