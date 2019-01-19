Ünlü Şarkıcı İrem Derici, Saçlarına Veda Ederek İmaj Değiştirdi
Dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, saçlarını kısacık kestirerek imaj değiştirdi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, saçlarını kısacık kestirerek imajını değiştirdi.
"KUDURUN"
Instagram hesabından kısa kesilmiş saçlarıyla fotoğraf paylaşan İrem Derici fotoğrafa, "Çünkü saçım aşırı cool. Kudurun. Must, tanıdığım en yetenekli ve en derin adamsın. @ondertiryaki şansımızdır. Özledik pırlantamızı daha şimdiden!" notunu ekledi.
"HAYROLA İREM DEPRESYONDA MISIN?"
İrem Derici'nin takipçileri paylaşımı kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Derici'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Çok yakışmış bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayrola İrem depresyonda mısın?"yorumunu yaptı.
YORUMLAR (29)
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Kusucam??Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence cirkindi daha da cirkin olmus uzun kalsaudu daha iyidiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ulan ne ayarsiz kadin be bununla cikan erkeklerde mide YokCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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ÇirkinCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Çirkini ne Kadar ne de YAPSANIZ Çirkin dir. !!!!Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır