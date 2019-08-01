Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından denizde yüzdüğü anların videosunu paylaşan Hülya Avşar, bu sefer de bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen başarılı şarkıcı Hülya Avşar, son yaptığı tatil paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatının büyük bir kısmını spora ayıran Hülya Avşar, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken çektirdiği videoyu paylaşmıştı. Avşar bu sefer de bikinili fotoğrafını paylaştı.
GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 55 yaşındaki Hülya Avşar, bikinili fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Avşar, siyah bikinisiyle güneşlenirken poz verdi. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi olan Hülya Avşar'ın fotoğrafı 58 bin beğeni aldı.
YORUMLAR (17)
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rütük internet üzerinden izlenim alan projelere el atacağına şunların sosyal medyasına bi dur çekse. . . amerikan yapımı bir filmi izlerken türk örf adetleriyle süslenmiş olması mı bizi yozlaştırır yoksa yabancı kültürleri gözlemlemek mi bunun analizini yapacak kapasiteye sahip temsilciler dilerim, konusu açılmışken de bu kadın 50 yıl daha prim yapar çünkü milletçe erkeğin en aç en azman olduğu toplumlardanızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Doğrusu bu kadının iradesini tebrik etmek lazım . Annesi çok kiloluydu . Genetik olarak işler çok alehinde olmasına rağmen böyle formda olmak için çok çalışmış , gayret göstermiş olması lazım . Saygı duyulması gereken bir hırsı var .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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iki ayağın cukura girmis biraz aklın varsa girecegin mezarı düşün kendini bos islerden kurtar hesap yerine gitmene az kaldııı....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tükenmişlik sendromu yaşayanlar orasını burasını açmaya başlıyor galiba . . .Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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NİRVANA ya ....ozaman hayvanlar en modern ..herşey meydanda geziyor hayvanlar...Yayından Kaldır
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bu ne güzellik yıllara meydan okuyorsun tatlımmmCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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igrençsinCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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birde bu çıktı soyunan soyunanaCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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VALLAHİ SONUNA KADAR HAKLISIN EDEP HAYA DENEN Bİ İŞ KALMADI. HAYVANLARDA BİLE UTANMA DUYGUSU VAR AMA NE ÇARE ŞUNLARA BAK6 1 Yayından Kaldır
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helal hemşoCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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