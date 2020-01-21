Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü

21.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:39

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında bir hayranının isteğine verdiği yanıtla konserde bulunan herkesi güldürdü.

HAYRANI ŞAŞIRDI

Haluk Levent, konsere ara verdiği sırada bir hayranı "Sude 'Melih seni çok seviyor' der misin lütfen" dedi. Melih'in isteğine ünlü sanatçının "Sudecim, Melih'in yanında az önce şu kız vardı. Kaçtı bak kaçtı. Yalan, yalan" diye cevap vermesi üzerine konserde bulunan herkes kahkahaya boğuldu.

"EKMEĞİMİZE TAŞ KOYDUN HALUK LEVENT"

Haluk Levent'in hayranı, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden söz konusu görüntüleri, "Ekmeğimize taş koyanlarda bugün. Haluk Levent bitirdin bizi" notuyla paylaştı.

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