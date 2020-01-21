Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü
Haberler » Magazin » Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü - Magazin

Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in konser sırasında bir hayranının "Sude, 'Melih seni çok seviyor' der misin lütfen" isteğine verdiği yanıt, konserde bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada da yüz binlerce kez izlendi.

21.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:39
Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında bir hayranının isteğine verdiği yanıtla konserde bulunan herkesi güldürdü.

HAYRANI ŞAŞIRDI

Haluk Levent, konsere ara verdiği sırada bir hayranı "Sude 'Melih seni çok seviyor' der misin lütfen" dedi. Melih'in isteğine ünlü sanatçının "Sudecim, Melih'in yanında az önce şu kız vardı. Kaçtı bak kaçtı. Yalan, yalan" diye cevap vermesi üzerine konserde bulunan herkes kahkahaya boğuldu.

"EKMEĞİMİZE TAŞ KOYDUN HALUK LEVENT"

Haluk Levent'in hayranı, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden söz konusu görüntüleri, "Ekmeğimize taş koyanlarda bugün. Haluk Levent bitirdin bizi" notuyla paylaştı.


Haber Videosu

: Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler