: Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

19.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:55

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Hadise'nin makyajı, takipçileri ve sevenleri tarafından Kim Kardashian'a benzetildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinin arasında hayli konuşuldu. Paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Daha sonra ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.

Instagram'da yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Hadise'yi Kim Kardashian'dan daha güzel bulduklarını söyledi.

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