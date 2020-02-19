Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi.
Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Hadise'nin makyajı, takipçileri ve sevenleri tarafından Kim Kardashian'a benzetildi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinin arasında hayli konuşuldu. Paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Daha sonra ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.
Instagram'da yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Hadise'yi Kim Kardashian'dan daha güzel bulduklarını söyledi.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
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Hadise makyajla bile güzel değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Estetik ve botokslarla birbirine benzemisler mi, ikiside Anadolu kökenli aynı atadan mi gelmisler bilemedim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biz genelde bu ortadan saç ayırma ve yalatma işine 1990 yıllarında okulda limon sürmüşsün diyorduk.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yüzden benzeyebilirler birde alt kisimdan gösterseniz. Hadise''yi tam uygunuyla kiyaslamissiniz. Ancak Hadise buna benzer.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır