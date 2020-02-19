Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi.

19.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:55
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

hesabından bir fotoğraf paylaşan , takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Hadise'nin makyajı, takipçileri ve sevenleri tarafından 'a benzetildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinin arasında hayli konuşuldu. Paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Daha sonra ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.

Instagram'da yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Hadise'yi Kim Kardashian'dan daha güzel bulduklarını söyledi.


Haber Videosu

: Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
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