Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı

İstinye'de bulunan evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden evini değiştirmeye karar veren Hadise, Bebek'te bir ev satın almaya karar verdi. Hadise hayalindeki evi almak için lüks rezidansta olan evini satışa çıkardı.

10 MİLYON LİRALIK EV ALACAK

Gecce'nin haberine göre; jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'den bölüm başına 70 bin lira, konserlerinden ise 150 bin lira alan popçu, beğendiği 10 milyon liralık evi satın alabilmek için lüks bir rezidansta bulunan dairesini satışa çıkardı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Genç şarkıcı Hadise, 1 milyon 250 bin TL'lik evini sattığında Bebek'te istediği evi alacak. Ünlü popçunun almak istediği ev, Ayşe Sultan Korusu'nda 250 metrekarelik 4 oda bir salon bir daire.

ANNESİNİ ZİYARET ETTİ

Taşınma telaşıyla uğraşan Hadise, bunun yanı sıra Türkiye'de sıkıntılı günler yaşadıktan sonra Belçika'ya giden annesini ziyaret etti.

Kaynak: Diğer