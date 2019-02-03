Ünlü Şarkıcı Dua Lipa, Kafes Şeklindeki Kıyafetiyle Katıldığı Galaya Damga Vurdu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, önceki gün Alita: Battle Angel filminin Londra'daki Leicester Square'de düzenlenen galasına katıldı. Ünlü şarkıcı, kafes şeklindeki kıyafetiyle galaya damga vurdu.

KIYAFETİYLE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı. Projenin müziğini yapan 23 yaşındaki şarkıcı kafesi andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu. Armani Prive marka lazer kesim bir elbise giyen şarkıcı, iddialı görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

DUA LIPA'YA ÖZEL HAZIRLANDI

Armani Prive Sonbahar 2018 koleksiyonunda yer alan elbise, Lipa için özel olarak hazırlandı ve elbisenin etek kısmındaki astar tamamen çıkarıldı. Lipa, kırmızı halı görünümünü Jimmy Choo 'Venus' çanta, Max platform topuklu ayakkabı, Alan Crocetti ve Shaun Leane imzalı mücevherlerle tamamladı. Ünlü şarkıcıya kırmızı halıda sevgilisi Isaac Carew de eşlik etti.