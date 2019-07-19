Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aracı, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücü tarafından yumruklandı. Kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Akalın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, son zamanlarda artış gösteren trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.
ARABASI YUMRUKLANDI
Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.
"ELBET BULACAĞIM SENİ"
Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: "Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandı mı yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim! 34 GSL... elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bide arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum 'hadi be' diyor
"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM BU İŞİN"
Öte yandan Uçankuş'a yaşadığı korkuyu anlatan Akalın, "Benim Demet Akalın olmam önemli değil. Arabada çocuk var bir kere. Cesarete bakar mısınız? Adam arabadan iniyor, arabayı yumrukluyor. Ya arabada eşim olsaydı. Artık bu işin erkeği kadını kalmadı. Eşim Okan, böyle durumlarda daha sakin ama ben deliriyorum. Ben trafik kurallarına uymayan birisi olsam, bir kural ihlali yapsam anlarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten beni görünce şok oldu. Arabasına koştura koştura geri gitti. Bu sefer peşini bırakmayacağım bu işin" ifadelerini kullandı.
-
Bu tiplerin ehliyetine sınırsız el konulmalı. Kullanmayı bilmiyorsan sürmeyeceksin. Toplu taşıma aracında git o zaman. Hem kendine hemde başkasına zarar vermemiş olursun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!