: Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!

09.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:43

1992 senesinden, annesinin evindeki odasından elinde telefon ve üzerinde bir mini etekli bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a birçok ünlü isim ve binlerce takipçisi yorumda bulundu. Yorumda bulunan ünlülerden biri de şarkıcı Cenk Eren oldu.

"DOLABINDA UZUN ETEK YOK"

Cenk Eren Pınar Altuğ'un 1992 senesinden mini etekli paylaşımına, "'Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok" ifadelerini bulunduran bir yorumda bulundu. Eren'in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.

CENK EREN, SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Yaptığı yorum neticesinde eleştirilerin hedefi olan Cenk Eren açıklama yapma gerekliliği hissedince sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KONUYU FARKLI BOYUTLARA TAŞIYORLAR"

Eren paylaşımına, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" yazdı.

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