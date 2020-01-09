Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!
Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in, Instagram hesabında geçmişten bir paylaşım yapan Pınar Altuğ'un fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu. Eren, Altuğ'un 1992 senesinden paylaştığı mini etekli fotoğrafına, "Yok kardeşim, kadının dolabında uzun etek yok" yorumunu yapınca Pınar Altuğ'un bazı takipçileri tepki gösterdi.
1992 senesinden, annesinin evindeki odasından elinde telefon ve üzerinde bir mini etekli bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a birçok ünlü isim ve binlerce takipçisi yorumda bulundu. Yorumda bulunan ünlülerden biri de şarkıcı Cenk Eren oldu.
"DOLABINDA UZUN ETEK YOK"
Cenk Eren Pınar Altuğ'un 1992 senesinden mini etekli paylaşımına, "'Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok" ifadelerini bulunduran bir yorumda bulundu. Eren'in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.
CENK EREN, SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Yaptığı yorum neticesinde eleştirilerin hedefi olan Cenk Eren açıklama yapma gerekliliği hissedince sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"KONUYU FARKLI BOYUTLARA TAŞIYORLAR"
Eren paylaşımına, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" yazdı.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!
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LANN HASETLIK ETMEYIN LOKUM GIBI KARII LANNNN. . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bayat lokumYayından Kaldır
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lokumun tarihi gecmiş emice artık1 Yayından Kaldır