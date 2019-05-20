Bülent Ersoy,"Hayatını Film Yapalım Sende Oyna" Teklifini Gençliğini Oynayacak Oyuncuyu Beğenmediği İçin Reddetti
Sanat hayatında 47 yılı geride bırakan 66 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Hayatını film yapalım sende oyna" teklifini "Şimdi benim hayatımda bir milattan öncesi bir de milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak" diyerek reddetti.
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gece Kıbrıs'ta konser verdi. Sanat hayatında 47 yılı geride bırakan 66 yaşındaki sanatçı, "Heyecanım hiç sönmedi. İlk günkü mektep yıllarımdaki imtihana girdiğim, hocalarımın karşısında mahcup olmamak için her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştığım günkü gibiyim" diyerek heyecanının sönmediğini dile getirdi.
"BEN ARTIK YAŞLANDIM"
Kendisine film teklifi yapıldığını söyleyen Bülent Ersoy, "Bana teklif geldi, ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi birde milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak, hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki? Okan Bayülgen'i önerdiler, onun da yaşı uymaz. Bülent Ersoy'u kim oynar bilemiyorum. Ancak onu da benim oynamam olabilirdi. Ben de artık yaşlandım." dedi.
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Allah ses vermis dunyada kimsede yok esi benzeri siz kendinizle alay edin oda Allah vergisi herkes kendinden sorumlu Allah uzun omur versin divamizaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Divaya eskiden erkekti diyenlere cvp vrmk istiyorum. Şuan cinsiyeti belli kadın eski ğçmişinden sizene az kendinize bi bakınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gün geçtikçe iyice çirkinleşiyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Açım, aç.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bence gençliğini Ajdar oynamalCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır