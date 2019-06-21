Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, giyim tarzıyla çok konuşuldu!

Son zamanlarda plajda verdiği bikinili karelerle gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulundu. Konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu hesabından paylaşan Tilki bu kareye "Semtinizin serserisi" notunu düştü.

TANGA BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gün boyu denize girip güneşlenen genç şarkıcı, cesur bikinisiyle ilgi odağı oldu. Şarkıcı deniz keyfinin ardından üniversite sınavı için İstanbul'a döndü.

SINAV SONRASI SİTEM ETMİŞTİ

Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Offf zamanı yetiştirmek zordu sınavda! Bence 20 dakika daha vermeleri lazımdı" diyerek sürenin yetersizliğinden şikayet etmişti.