Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Güncel

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Metin Çekmez, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Metin Çekmez, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan 2 çocuk babası Metin Çekmez, 2 hafta önce Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki yazlığında fenalaştı. Çekmez, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Son olarak 2014 yılında çekilen 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide oynayan Çekmez'in cenazesi, vasiyeti üzerine Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladığı Metin Çekmez için bugün ikindi vakti Hikmet Bayrak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile ünlü Türkücü Mahmut Tuncer ve tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu katıldı. Törene gelemeyen siyasetçiler ve sanat camiasının önde gelen isimleri gönderdikleri çelenklerle Çekmez ailesine başsağlığı diledi. Aile, Çekmez'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Sabriye Tezer Çekmez'i kızı Aslı Çekmez teskin etti. Aslı Çekmez, "Babamın birkaç yıldır boğazında tümör vardı. Kanser ile mücadele ediyordu. Son zamanlarımız zor geçti. Yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Uzun süre tedavi olmayı istemedi. Ama Davutlar'a gelince ikna oldu. Bir süredir de ışın tedavisi görüyordu. Bize 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Davutları'ı çok seviyordu. Biz de isteğini yerine getirdik" dedi.

"Yeşilçam'ın emekçilerindendi"

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, "Metin abiyi 1980 yılında Yeşilçam'a ilk adım attığım o yıllardan tanıyorum. Hep dertleşirdik. Yeşilçam'ın emekçilerinden biriydi. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde çok boy göstermişti. Dizilerde çok önemli roller üstlenip iyi işler yaptı. Kanser onu aramızdan aldı. Ben de vefatını öğrenir öğrenmez kendisini son yolculuğuna uğramak için buraya geldim" diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu ise Çekmez'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok üzücü bir gün yaşıyoruz. Metin Çekmez İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çok önemli bir sanatçısıydı. Sinema ve dizi camiasının çok değerli bir oyuncusuydu. O, gölgesinde huzur bulunan bir çınar gibiydi. Allahtan ona rahmet diliyorum. Metin Çekmez'i hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Metin Çekmez'in cenazesi kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Osmaniye Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Metin Çekmez kimdir?

Metin Çekmez 26 Temmuz 1945'te İstanbul'da doğdu. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Metin Çekmez, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

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