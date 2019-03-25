Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer'e destek olmak için seçim çalışmasına katıldı.

"ARAMIZDA SEVGİDEN ÖTE HİÇBİR MENFAAT YOK"

Sağlık Mahallesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cengiz Kurtoğlu, daha sonra AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz Kurtoğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Kalbi bütünlükle, samimiyetimle söyleyeyim aramızda sevgiden öte hiçbir menfaat olmayan kalbi birliktelikte bugün hem değerli dostlarıma hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatını ziyaret ettim. Sevgili başkan adayı mı ziyaret ettim. Kendisine gönül verdiğimi açık açık ifade ediyorum. Başarılı olmasını da açık açık ifade ediyorum. Çünkü bizim bekamız vatan, millet Sakarya'dır. Ergene halkına da çok teşekkür ediyorum tevazularından dolayı bugün değerli gönül dostlarımızla esnaflarımızı ziyaret ettik. Herkes tebessümle güler yüzle karşıladı bizi. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da merkezimizde çayımızı kahvemizi içiyoruz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 1 Nisan'da da şekerli kahve içeceğiz" dedi. "Ben yaşım gereğince 7 torun sahibi olduğum için benim hayattaki menfaatim sevgiden öte hiçbir şey değil" ifadesini kullanan Kurtoğlu, "Buradaki gönül dostları kardeşlerime Çorlu'daki sevgili kardeşlerimle birlikte başkana gidiyoruz, dediler 'hemen' dedim başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten hafta sonu artık bitecek hayırlısıyla." diye konuştu.

"BİR DAHA Kİ DÖNEM SİYASETE GİRECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Kurtoğlu, "Hakikaten gelişimimiz açısından yatırım, başarı, birlik, beraberlik, sevgi, kaynaşma doğusuyla batısıyla kuzeyi ile güneyi ile din, dil, ırk, renk. Bu ara televizyonlarda haberlerde böyle bir nefretlik, çok kötü şeyler duyuyoruz. Gerçekten çok kötü şeyler duyuyoruz. Bunlar güzelleşsin istiyoruz biz. Bizim başka bir gayemiz, başka bir menfaatimiz yok. Konu bu. Ben inşallah bir daha ki dönem siyasete girdiğim zaman, siyaset ağzı ile konuşacağım. Şimdi sanatçı ağzıyla konuşuyorum. Daha önce vardı. Ben İstanbul için ikinci dönem üçüncü bölgeden İstanbul adayıydım, fakat o çok vahim bir olayda İbrahim abinin vurulmasından sonra bizim mesleki açıdan oraya hiç kimsenin girmemesine kanaat ettiler. Maalesef orada olamadık. Ama zaten yaşam alanında hep toplumun içindeyiz, sokaktayız hep insanların arasındayız. Aynı şeyleri aynı görevimizi yapıyoruz elimizden geldiği kadar, sosyal sorumluklar olsun yaşam alanında sağlıkta eğitimde ne olursa olsun hele hele kendi haddimize göre tabii ki yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz tabii ki." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ergene Belediye Başkanı Hamdi Sarıer ise, "Bizleri kırmayıp bizleri onere eden çocukluğumuzdan beri gönlümüzde olan zaten hala da gönlümüzde olan Cengiz Kurtoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA