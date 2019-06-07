Ünlü rapçi Ceza'nın babası hayatını kaybetti

Türkiye Rap müziğinin önemli isimlerinden olan Ceza, en acı gününü yaşadı. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören şarkıcı Ceza'nın babası Danyal Özçalkan bu gece sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından "Büyük Beşiktaşlım Babam "Danyal Özçalkan" dün gece Hakkın rahmetine kavuştu... Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum... Cenaze bugün ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara." sözleriyle duyurdu.