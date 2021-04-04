Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma
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Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İfadesinde Çelebi'nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, "Can Çelebi 'Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın' diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikayetçiyim" demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR

Savcılık soruşturması devam ederken, Kübra Senemay Kılıçoğlu 1 aylık tedbir süresinin bittiğini ve Can Çelebi'nin tehditlerini sürdürdüğünü iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu.

Dilekçede, "Öldürülmekten korkan Kübra Senemay Kılıçoğlu evden çıkamamaktadır. Yaşadığı dayak ve ölüm korkusunu atlatamayan Kılıçoğlu, tehditlerle daha fazla korkuya kapılmıştır" denildi. Talebi haklı bulan mahkeme, tedbir süresini uzatarak Can Çelebi'nin Kübra Senemay Kılıçoğlu'na 1 ay daha yaklaşmamasına karar verdi. Can Çelebi'nin karara yaptığı itiraz reddedildi.

Kaynak: Hürriyet

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