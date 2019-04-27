Ünlü Rallici Can Çelebi'nin Lüks Aracı Hurdaya Döndü

Adını modacı İvana Sert'le yaşadığı aşkla duyuran sosyetik rallici Can Çelebi'ye ait olan son model lüks cip önceki gece sabaha karşı 04.30'da Zincirlikuyu'da kaza yaptı. İddialara göre Ortaköy'de bir mekanda eğlenen Çelebi, çıkışta sevgilisi Senemay ve bir arkadaşını şoförlü lüks cipiyle gönderdi.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞI YARA ALMADAN KURTULDU

Sosyetik rallicinin şoförünün kullandığı bulunduğu cip, seyir halindeyken önündeki arabaya çarptı. Can Çelebi'nin sevgilisi ve arkadaşları kazada yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı duyan Can Çelebi, olay yerine gelip sevgilisini araçla eve götürdü.

"ÖNEMLİ OLAN KİMSENİN YARALANMAMASI"

Olay yerine geldiğinde aracının hurdaya dönmesine gülen Can Çelebi, "Duyunca korktum ama önemli olan kimsenin yaralanmaması" diye konuştu.