Ünlü Popçu Edis, Hastaneye Kaldırıldı!

Ünlü Popçu Edis, Hastaneye Kaldırıldı!

Şarkıcı Aynur Aydın'ın gizli mesajları hackerlar tarafından ifşa edilince aşk mesajları ortaya çıkan Edis, hastaneye kaldırıldı.

Yakışıklı popçu Edis, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"HİÇ BİR ŞEY YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Popçu Edis sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Herkese iyi geceler. Özellikle video ile duyurmak istedim. Çünkü çok heyecanlı hazırlandığımız bir turneydi. Anadolu turnemizi maalesef ertelemek durumundayız. Hastayım. Hastalığımdan ziyade ses tellerim zarar gördü. Bir hafta boyunca maalesef hiç bir şey yapmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

AŞK MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde popçu Aynur Aydın'ın Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilmişti. İnternet korsanları Edis ile Aynur Aydın'ın gizli yazışmalarını yayınlamıştı.

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