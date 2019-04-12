Ünlü Popçu Edis, Hastaneye Kaldırıldı!
Şarkıcı Aynur Aydın'ın gizli mesajları hackerlar tarafından ifşa edilince aşk mesajları ortaya çıkan Edis, hastaneye kaldırıldı.
Yakışıklı popçu Edis, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
"HİÇ BİR ŞEY YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Popçu Edis sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Herkese iyi geceler. Özellikle video ile duyurmak istedim. Çünkü çok heyecanlı hazırlandığımız bir turneydi. Anadolu turnemizi maalesef ertelemek durumundayız. Hastayım. Hastalığımdan ziyade ses tellerim zarar gördü. Bir hafta boyunca maalesef hiç bir şey yapmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.
AŞK MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde popçu Aynur Aydın'ın Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilmişti. İnternet korsanları Edis ile Aynur Aydın'ın gizli yazışmalarını yayınlamıştı.
YORUMLAR (9)
-
Ne yapacakmış hastanede,reklammı çekecekmiş?! Ulan bu memlekette popçu topçu(adam olanlar hariç) kdr gereksiz bir güruh varmı acaba!Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
-
OlmuşmuCevap Yaz 4 Yayından KaldırNE: OLMUŞMU. .3 1 Yayından Kaldır
-
nasıl olur hayırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
GBR birleşik krallığın kısaltmasıdır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır