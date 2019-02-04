Ünlü Oyuncunun Babası Hayatını Kaybetti

28 yaşındaki oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, hayatını kaybetti. Acı haberi Kaya'nın yakınları sosyal medya hesabından duyurdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü oyuncunun babası Seray Kaya'nın merhum babası Hasan Kaya'nın cenazesinin Uskumruköy Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürdü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol aldı.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin'in oynadıkları "Gülümse Yeter" dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.