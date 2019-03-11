Ünlü Oyuncunun Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, "basit yaralama" ve kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ALTINI ISLATTI DİYE DÖVMÜŞ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.'nin müşteki H.H.T.'nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı kaydedilirken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi. Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

ŞÜPHELİYE 2 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İddianamede şüphelinin, "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA