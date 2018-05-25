Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Makyajsız Görüntülendi

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Makyajsız Görüntülendi

Rol aldığı tiyatro oyunu için yaptığı striptiz dansıyla gündeme gelen oyuncu Nilperi Şahinkaya, makyajsız görüntülendi.

Başrollerini Kerem Bursin ve Elçin Sangu'nun yer aldığı internet dizisi Yaşamayanlar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 30 yaşındaki oyuncu Nişantaşı'nda bir kafede makyajsız haliyle görüntülendi.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Makyajsız halini umursamayan oyuncu, rahat tavrıyla objektiflere poz verdi.Güzel oyuncu, yeni dizisinin önümüzdeki sezon başlayacağını söyledi.

STRİPTİZ SAHNELERİ OLAY OLMUŞTU

Cesur sahneleriyle tüm dünyada olay yaratan "Closer"ın yerli versiyonu "Yaklaştıkça", rol alan Şahinkaya, yaptığı dans gösterisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu, striptiz sahneleri için şunları söylemişti: "Closer benim ilk profesyonel oyunculuk deneyimimdi. Ben de striptizciyi oynamıştım."

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