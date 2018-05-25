Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Makyajsız Görüntülendi
Rol aldığı tiyatro oyunu için yaptığı striptiz dansıyla gündeme gelen oyuncu Nilperi Şahinkaya, makyajsız görüntülendi.
Başrollerini Kerem Bursin ve Elçin Sangu'nun yer aldığı internet dizisi Yaşamayanlar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 30 yaşındaki oyuncu Nişantaşı'nda bir kafede makyajsız haliyle görüntülendi.
MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
Makyajsız halini umursamayan oyuncu, rahat tavrıyla objektiflere poz verdi.Güzel oyuncu, yeni dizisinin önümüzdeki sezon başlayacağını söyledi.
STRİPTİZ SAHNELERİ OLAY OLMUŞTU
Cesur sahneleriyle tüm dünyada olay yaratan "Closer"ın yerli versiyonu "Yaklaştıkça", rol alan Şahinkaya, yaptığı dans gösterisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu, striptiz sahneleri için şunları söylemişti: "Closer benim ilk profesyonel oyunculuk deneyimimdi. Ben de striptizciyi oynamıştım."
YORUMLAR (20)
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SADECE Bİ BENİM CANIMMI SÜT ÇEKTİ????????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gerçektende çok güzell..makyajsız güzel kadın bulmak zor yaa...var mı böyle biri ki??*Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu nasıl bir haber laynCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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güzelCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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etrafımız sapık dolu memet bahçeli iyi yaptı çok has yaptı allahtan arkadan yapmadı yoksa dağılırdı laiklik elden gidiyeahhCevap Yaz 2 Yayından Kaldır