Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşünü eleştirenlere yanıt verdi

25.09.2019 20:14

Yasak Elma'nın oyuncusu Nesrin Cavadzade, "Erkek dediğin maymundan hallice olur" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu.

"HEPİNİZE BİR HABERİM VAR"

Son olarak dış görünüşüne dair çok fazla eleştiri alan Oyuncu Nesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi. Cavadzade Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. öptüm" notuyla paylaştı.

Oyuncu Eda Ece'de güzel oyuncunun fotoğrafının altına yorum yaparak destek verdi.

NESRİN CAVADZADE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

2014 - 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu ödülünü"nü "Kuzu" filmindeki rolü ile aldı.

2011 - 48.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)

2012 - 23.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 - 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)